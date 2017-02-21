FACUA Comunidad Valenciana ofrece una charla sobre el sector eléctrico en Buñol
Se trataron aspectos de especial relevancia para los consumidores tales como las facturaciones erróneas o las acusaciones de supuestas manipulaciones de los contadores por parte de las operadoras
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Comunitat Valenciana-21/02/2017
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FACUA Comunidad Valenciana ha ofrecido una ponencia acerca de la luz y el sector eléctrico, así como de los problemas e incidencias a los que suelen tener que enfrentarse los usuarios.
La charla tuvo lugar el pasado 17 de febrero en Buñol, y en su convocatoria particip