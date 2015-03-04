FACUA Comunidad Valenciana se adhiere en Valencia a la Campaña No al TTIP
La asociación rechaza este tratado y advierte de que la finalidad es profundizar en la desregulación y privatización de los servicios públicos más básicos y priorizar los intereses de las grandes corporaciones sobre las personas.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-04/03/2015
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