Nuestras accionesLa asociación pide el compromiso de los grupos políticos

FACUA Comunidad Valenciana vuelve a exigir que se elimine la tasa impuesta por reclamar a las eléctricas

El Sindic sugiere nuevamente a la Generalitat, tras la denuncia de la asociación, que se modifique o revise esta práctica contraria a los derechos del consumidor.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-29/04/2015
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FACUA Comunidad Valenciana considera lamentable que la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo de la Generalitat Valenciana continúe cobrando una tasa a los consumidores por tramitar reclamaciones contra el sector energético.

La asociación in

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