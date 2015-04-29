FACUA Comunidad Valenciana vuelve a exigir que se elimine la tasa impuesta por reclamar a las eléctricas
El Sindic sugiere nuevamente a la Generalitat, tras la denuncia de la asociación, que se modifique o revise esta práctica contraria a los derechos del consumidor.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-29/04/2015
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En 2013 FACUA denunció esta práctica ante la Conselleria, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y el Síndic de Greuges (defensor del pueblo de la comunidad Valenciana).
FACUA Comunidad Valenciana considera lamentable que la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo de la Generalitat Valenciana continúe cobrando una tasa a los consumidores por tramitar reclamaciones contra el sector energético.
La asociación in