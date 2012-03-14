FACUA Comunidad Valenciana y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia firman un convenio de colaboración
Entre sus objetivos destaca el compromiso de solucionar las reclamaciones de los socios de FACUA Comunidad Valenciana a través del diálogo y la mediación.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-14/03/2012
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FACUA Comunidad Valenciana y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (Coapiv) firman un convenio de colaboración.
El acuerdo ha sido suscrito el 6 de marzo por el presidente de FACUA Comunidad Valenciana, Doménec Bernad Agustí