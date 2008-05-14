FACUA condena el atentado de la banda terrorista ETA que ha provocado la muerte del guardia civil Juan Manuel Piñuel
Una vez más, pide que la respuesta a estos viles actos sea el retorno de la unidad contra el terrorismo de todos los partidos políticos democráticos en torno al Gobierno.
FACUA.org
España-14/05/2008
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