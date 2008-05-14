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FACUA condena el atentado de la banda terrorista ETA que ha provocado la muerte del guardia civil Juan Manuel Piñuel

Una vez más, pide que la respuesta a estos viles actos sea el retorno de la unidad contra el terrorismo de todos los partidos políticos democráticos en torno al Gobierno.

FACUA.org
España-14/05/2008
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FACUA-Consumidores en Acción muestra su más enérgica condena al atentado perpetrado por ETA con un coche bomba en la localidad alavesa de Legutiano, que ha provocado la muerte del guardia civil Juan Manuel Piñuel Villalón y heridas de diversa consideraci&

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