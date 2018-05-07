Nuestras acciones

FACUA considera aberrante que el Ministerio de Sanidad equipare los productos homeopáticos a los medicamentos

El Gobierno dice acogerse a una directiva europea para regular la homeopatía, sin embargo, la Comisión Europea ha aclarado que las competencias en esta materia pertenecen a cada Estado.

FACUA.org
España-07/05/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción considera aberrante que el Ministerio de Sanidad finalmente autorice a las farmacias a vender productos homepáticos equiparándolos a medicamentos. La asociación denuncia lo que cree que es una tomadura de pelo a los consumidores, otorgando

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos