FACUA considera aberrante que el Ministerio de Sanidad equipare los productos homeopáticos a los medicamentos
El Gobierno dice acogerse a una directiva europea para regular la homeopatía, sin embargo, la Comisión Europea ha aclarado que las competencias en esta materia pertenecen a cada Estado.
FACUA.org
España-07/05/2018
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