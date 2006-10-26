FACUA considera decepcionante la presentación en el mercado del primer operador móvil virtual
La Federación advierte que la oferta de Carrefour Móvil es muy cara, al igual que todas y cada una de las del resto de compañías.
FACUA.org
España-26/10/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera decepcionante la presentación en el mercado del primer operador móvil virtual, Carrefour Móvil, que ofrecerá sus servicios a través de la red de Orange.
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