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FACUA considera decepcionante la presentación en el mercado del primer operador móvil virtual

La Federación advierte que la oferta de Carrefour Móvil es muy cara, al igual que todas y cada una de las del resto de compañías.

FACUA.org
España-26/10/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera decepcionante la presentación en el mercado del primer operador móvil virtual, Carrefour Móvil, que ofrecerá sus servicios a través de la red de Orange.

FACUA advierte que la tarifa

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