FACUA considera desproporcionada la subida del butano en un 2,66%
La Federación solicita un cambio en el sistema de revisión de precios que se ajuste más a la realidad.
FACUA.org
España-01/10/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que la subida en un 2,66% de la bombona de butano, autorizada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, es totalmente desproporcionada y no está lo suficientemente justificada. Además, la Federaci&oacu