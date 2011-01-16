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FACUA considera desproporcionado el precio del cine en 3D, un 40% más caro

Para colmo, muchas de las películas no han sido rodadas en 3D, lo que supone una muy inferior calidad del efecto visual, que en ocasiones resulta una auténtica tomadura de pelo a los espectadores.

FACUA.org
España-16/01/2011
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FACUA-Consumidores en Acción considera desproporcionados los precios de las entradas de cine para las películas en 3D, un 40,2% más caras.

Según un estudio comparativo realizado por FACUA

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