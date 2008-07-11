FACUA considera desproporcionados los 2 años que Movistar exige de permanencia en los contratos vinculados al iPhone
La compañía se garantiza, como mínimo, ingresos de entre 980,20 y 3.201,60 euros por cliente en ese periodo.
FACUA.org
España-11/07/2008
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FACUA-Consumidores en Acción considera desproporcionados los 24 meses de permanencia exigidos por Movistar en los contratos vinculados al iPhone 3G, con los que la compañía se garantizará, como mínimo, ingresos de entre 980,20 y 3.201,60 euros por cliente en ese