FACUA considera escandaloso el informe de la CMT sobre los redondeos en la telefonía móvil después de haber declarado su ilegalidad en el mercado mayorista hace tres años
El organismo de Ciencia y Tecnología dice ahora que las compañías pueden cobrar a los usuarios más segundos de los consumidos porque las tarifas son libres. En 2001, impuso a Vodafone una multa de 4,2 millones de euros por aplicar los redondeos en el mercado mayorista pero las compañías siguieron incumpliendo el Real Decreto que regula las tarifas de interconexión.
FACUA.org
España-16/02/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera escandaloso el informe remitido al Defensor del Pueblo por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) sobre los redondeos de la telefonía móvil. Con una particular interpretación del c