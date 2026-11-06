FACUA considera escandaloso que el Gobierno frene las bajadas de precios del aceite de oliva tras su inacción cuando estaba disparado
La asociación denuncia que el Ministerio de Agricultura no actuó para proteger a los consumidores cuando el litro del virgen extra de algunas marcas superó los 15 euros en los puntos de venta en 2023.
FACUA.org
España-06/11/2026
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