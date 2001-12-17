FACUA considera inadmisible y engañoso que el Gobierno haya dejado en manos de las entidades bancarias la decisión de cómo y a quién vender los euromonederos
La Federación ha comenzado a recibir en sus oficinas y su portal de Internet las primeras denuncias de usuarios que no han podido adquirirlos por no ser clientes de las entidades bancarias.
FACUA.org
España-17/12/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) considera inadmisible y engañoso que el Gobierno haya dejado en manos de las entidades bancarias la decisión de cómo y a quién vender los euromonederos.
La Federaci&oacu