Nuestras accionesEstos establecimientos vulneran la protección de los consumidores

FACUA considera indignante la defensa de la CNMC de las gasolineras desatendidas

La asociación critica los argumentos usados por el organismo, que reducen los derechos de los usuarios a una traba para la competencia.

FACUA.org
España-02/09/2016
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FACUA-Consumidores en Acción considera indignante la defensa que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hace en su informe de posición de las gasolineras desatendidas. Con el supuesto objetivo de defender la competencia, la CNMC aprovecha para promover l

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