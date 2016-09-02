FACUA considera indignante la defensa de la CNMC de las gasolineras desatendidas
La asociación critica los argumentos usados por el organismo, que reducen los derechos de los usuarios a una traba para la competencia.
FACUA.org
España-02/09/2016
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