FACUA considera ineficaces y de dudosa legalidad las medidas propuestas por el Gobierno para fomentar el alquiler
La asociación se pregunta si los abusos cometidos por los arrendadores se tratarán de la misma manera que los cometidos por los inquilinos.
FACUA.org
España-03/05/2012
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