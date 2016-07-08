FACUA considera insultantes las declaraciones del alcalde de Valladolid sobre la multa a los hosteleros
El regidor menosprecia la resolución que propone multar a la patronal con casi 20.000 euros por fijar e imponer precios para la Feria de Día: "Es una cosa rara, sin fundamento y desproporcionada".
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Castilla y León-08/07/2016
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El grupo municipal del PP en Valladolid ha criticado las declaraciones del alcalde Óscar Puente. | Imagen: flickr.com/hotelfelipeiv (CC BY-NC 2.0).
FACUA Castilla y León considera inaceptables las declaraciones del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en las que justifica la propuesta de multa a los hosteleros de la capital pucelana con el