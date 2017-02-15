FACUA considera lamentable que el Parlamento Europeo haya dado luz verde al CETA
La asociación vuelve a mostrar su rechazo al tratado de libre comercio que la UE ha negociado con Canadá por restar soberanía y rebajar los estándares de calidad, entre otras cuestiones.
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España-15/02/2017
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Protesta ciudadana ante el Parlamento Europeo mientras la Cámara votaba para dar luz verde al tratado. | Imagen: flickr.com/eci_ttipf (CC BY-SA 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción considera lamentable que el Parlamento Europeo haya decidido aprobar el CETA (Acuerdos Económico y Comercial Global y de Asociación Estratégica entre Canadá y la Unión Europea, por sus siglas en inglés). Este tratado, q