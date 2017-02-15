Nuestras accionesImplicará una pérdida de soberanía y una rebaja en los estándares de calidad de los productos

FACUA considera lamentable que el Parlamento Europeo haya dado luz verde al CETA

La asociación vuelve a mostrar su rechazo al tratado de libre comercio que la UE ha negociado con Canadá por restar soberanía y rebajar los estándares de calidad, entre otras cuestiones.

FACUA.org
España-15/02/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción considera lamentable que el Parlamento Europeo haya decidido aprobar el CETA (Acuerdos Económico y Comercial Global y de Asociación Estratégica entre Canadá y la Unión Europea, por sus siglas en inglés). Este tratado, q

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos