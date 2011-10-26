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FACUA considera las declaraciones de Ana Mato un intento de desprestigiar la educación pública

Cree un fraude a los electores afirmar que en Andalucía los niños "están en el suelo en las escuelas" utilizando como supuesta prueba una foto de una actividad de cuentacuentos.

FACUA.org
España-26/10/2011
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FACUA-Consumidores en Acción considera las declaraciones de la vicesecretaria general del PP, Ana Mato, un intento de desprestigiar la educación pública.

Mato, directora de la campaña de Mariano Rajoy, ha afirmado que en Andalucía los niños «están en el suelo en la

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