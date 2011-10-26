FACUA considera las declaraciones de Ana Mato un intento de desprestigiar la educación pública
Cree un fraude a los electores afirmar que en Andalucía los niños "están en el suelo en las escuelas" utilizando como supuesta prueba una foto de una actividad de cuentacuentos.
FACUA.org
España-26/10/2011
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