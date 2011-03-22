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FACUA considera necesario que se regulen los anuncios de servicios sexuales

La asociación valora positivamente el informe del Consejo de Estado sobre la limitación de esta publicidad.

FACUA.org
España-22/03/2011
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FACUA-Consumidores en Acción estima necesaria una regulación específica que limite la publicidad de servicios de contactos personales y servicios sexuales tanto en prensa escrita como en televisión e Internet. La asociación valora positivamente el informe que el

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