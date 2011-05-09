FACUA considera que el chantaje de Ryanair es consecuencia de la tibieza del Gobierno y las CCAA ante sus continuos fraudes
Para la asociación, es lamentable que las multas a la compañía aérea más denunciada apenas superen 1 millón de euros.
FACUA.org
España-09/05/2011
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FACUA-Consumidores en Acción considera que el chantaje de Ryanair, amenazando con dejar de operar en España si no se le retiran las multas, es consecuencia de la tibieza del Gobierno y las comunidades autónomas ante sus continuos fraudes.
El consejero delegado de Ryan