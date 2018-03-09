FACUA considera que el nuevo Plan de Vivienda del Gobierno es una cínica tomadura de pelo
La asociación critica que el Ejecutivo sigue fomentando la especulación y que el acceso a las ayudas está demasiado restringido.
FACUA.org
España-09/03/2018
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FACUA-Consumidores en Acción critica que el nuevo Plan de Vivienda 2018-2021 que aprueba hoy el Consejo de Ministros es una cínica tomadura de pelo de un Gobierno que sigue fomentando la especulación, al no conocer de momento su cuantía y tener unos requisitos de acces