Nuestras acciones

FACUA considera un absoluto caos el descontrol de Junta y Ayuntamiento sobre la actividad de Magrudis

Más allá de la depuración de responsabilidades políticas, reclama cambios en la legislación para que las administraciones competentes se comuniquen datos de licencias, inscripciones en registros e inspecciones.

FACUA.org
Andalucía-30/08/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA considera un absoluto caos el descontrol de Junta y Ayuntamiento sobre la actividad de Magrudis. Más allá de las responsabilidades políticas, la asociación considera que debe modificarse urgentemente la legislación para que las administraciones competentes

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos