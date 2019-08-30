FACUA considera un absoluto caos el descontrol de Junta y Ayuntamiento sobre la actividad de Magrudis
Más allá de la depuración de responsabilidades políticas, reclama cambios en la legislación para que las administraciones competentes se comuniquen datos de licencias, inscripciones en registros e inspecciones.
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Andalucía-30/08/2019
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La fábrica de Magrudis, en Sevilla. | Imagen: Europa Press.
FACUA considera un absoluto caos el descontrol de Junta y Ayuntamiento sobre la actividad de Magrudis. Más allá de las responsabilidades políticas, la asociación considera que debe modificarse urgentemente la legislación para que las administraciones competentes