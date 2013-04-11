Nuestras accionesAbre una línea que deberían imitar el resto de comunidades

FACUA considera un buen paso adelante el decreto andaluz de vivienda aunque pide mejoras importantes

No observa colisión con las competencias del Gobierno de la Nación ni visos de inconstitucionalidad en su contenido.

FACUA.org
Andalucía-11/04/2013
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FACUA-Consumidores en Acción y su federación FACUA Andalucía valoran positivamente los objetivos del Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para a

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