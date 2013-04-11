FACUA considera un buen paso adelante el decreto andaluz de vivienda aunque pide mejoras importantes
No observa colisión con las competencias del Gobierno de la Nación ni visos de inconstitucionalidad en su contenido.
FACUA.org
Andalucía-11/04/2013
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El decreto andaluz de vivienda abre una línea que deberían imitar el resto de CCAA, señala FACUA. | Foto: Barcex (CC BY-SA 3.0)
FACUA-Consumidores en Acción y su federación FACUA Andalucía valoran positivamente los objetivos del Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para a