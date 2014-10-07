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FACUA considera un desastre el papel de la ministra de Sanidad ante la crisis del ébola

Critica también la inaceptable improvisación y la opacidad con la que vienen actuando las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.

FACUA.org
España-07/10/2014
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FACUA-Consumidores en Acción considera un desastre el papel desempeñado por la ministra de Sanidad, Ana Mato, ante la crisis del ébola. En este sentido, recuerda su bochornosa desaparición al permanecer en su estancia vacacional cuando se produjo la re

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