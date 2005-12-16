FACUA considera un engaño inaceptable una segunda subida de la luz en 2006
La Federación califica de ridículo el incremento de la tarifa de las grandes industrias y reclama su supresión, como se baraja en el sector gasístico.
FACUA.org
España-16/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera un engaño inaceptable que se produzca una segunda subida de la luz en julio 2006 que se sumaría a la ya propuesta por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el 11 de enero.
FACUA lamenta que