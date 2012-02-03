FACUA considera un insulto a los usuarios que la CNE dé sólo una semana para recibir propuestas sobre el déficit tarifario
Cree que el proceso de consulta pública abierto representa una pantomima de participación ciudadana.
FACUA.org
España-03/02/2012
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