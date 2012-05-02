Nuestras accionesPropuesta al Gobierno de varias comunidades

FACUA considera una atrocidad querer cobrarle a los enfermos por su manutención en los hospitales

La asociación rechaza la intención de varias comunidades autónomas de hacer pasar por caja a los pacientes por los menús, la limpieza de sábanas y toallas o el mantenimiento de las camas, y que pretendan cargarles hasta por ducharse o dormir mientras permanecen ingresados.

FACUA.org
España-02/05/2012
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FACUA-Consumidores en Acción considera atroz la intención manifestada por gobernantes de varias comunidades autónomas de cobrarle a los enfermos por algo tan elemental como su manutención mientras permanecen ingresados en el hospital.

Hasta ahora, Galicia, Comun

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