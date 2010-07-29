FACUA considera una chapuza la 'solución' de Apple al defecto de diseño en el iPhone 4
Reclama a Apple y las compañías de móvil que lo vendan que asuman la devolución del dinero y la cancelación de los contratos de permanencia a los usuarios que no se sientan satisfechos.
FACUA.org
España-29/07/2010
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