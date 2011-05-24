FACUA considera una nueva tomadura de pelo la propuesta de Ruiz-Mateos de pago a sus inversores
El empresario ha enviado una carta a sus acreedores en la que supedita el cobro de lo que les debe a que le pague primero "el Estado expropiante".
FACUA.org
España-24/05/2011
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