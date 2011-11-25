FACUA considera vergonzoso el 'repago' judicial propuesto por el Gobierno catalán
La asociación critica que se ceben con servicios esenciales que generan aún más desigualdad social en el acceso a las prestaciones básicas.
FACUA.org
Cataluña-25/11/2011
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FACUA-Consumidores en Acción considera vergonzoso que el Gobierno catalán se cebe con los servicios esenciales. Extender el sistema del repago al ámbito de la Justicia, al igual que en el caso del gasto farmacéutico, genera desigualdad en el a