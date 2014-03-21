FACUA consigue que Orange devuelva a un socio la cuantía que le cobró ilegalmente por liberar dos móviles
La asociación recuerda que la venta de terminales bloqueados es ilegal, como explica en la campaña activa #liberamimóvil.
FACUA.org
España-21/03/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que se le devuelva a un socio de Sevilla, la cuantía que le cobró Orange de manera irregular por liberarle dos terminales. José Manuel G. C. acudió a la asociación, porque una vez que hab&ia