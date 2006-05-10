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FACUA constituye una Plataforma Nacional para los Afectados por Fórum Filatélico y Afinsa

La Federación exige al Instituto Nacional del Consumo que aclare qué medidas de inspección se han desarrollado sobre estas empresas en los últimos años y por qué no alertó a los consumidores de sus irregularidades.

FACUA.org
España-10/05/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha constituido una Plataforma Nacional para los Afectados por Fórum Filatélico y Afinsa al objeto de emprender acciones colectivas en defensa de sus derechos, entre las que está analizando tanto los posibles proced

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