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FACUA, contra la liberalización de los horarios comerciales en Madrid

Considera que fomentará el consumismo y favorecerá que las grandes superficies devoren a una parte del pequeño comercio.

FACUA.org
Madrid-04/04/2008
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FACUA-Consumidores en Acción se muestra contraria a la liberalización de los horarios comerciales que pretende aprobar el Gobierno madrileño a través de la futura Ley de Modernización del Comercio.

FACUA considera que los consumidores no necesitan que lo

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