FACUA, contra la liberalización de los horarios comerciales en Madrid
Considera que fomentará el consumismo y favorecerá que las grandes superficies devoren a una parte del pequeño comercio.
FACUA.org
Madrid-04/04/2008
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