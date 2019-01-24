FACUA, contraria a que los usuarios deban pedir Uber y Cabify con 1 hora de antelación como plantea Colau
La asociación advierte de que los usuarios no merecen ser tratados ni como rehenes ni como espectadores en la búsqueda de soluciones al conflicto entre taxis y VTC.
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Cataluña-24/01/2019
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Imagen: David Zorrakino/Europa Press
FACUA-Consumidores en Acción se muestra contraria a que los usuarios deban solicitar los servicios de plataformas de VTC como Uber y Cabify con al menos una hora de antelación, como plantea la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
La asociación considera