Nuestras accionesLa luz ha subido un 72% en diez años

FACUA convoca un apagón el 17 de diciembre a las 19h contra los abusos en el sector eléctrico

Reclama al Gobierno acciones contra el fraude, el fin de las puertas giratorias, una nueva regulación tarifaria basada en el coste real de la producción energética, una auditoría histórica sobre el déficit de tarifa y que prohíba cortar la luz por impago a las familias durante el invierno.

FACUA.org
España-04/12/2014
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FACUA-Consumidores en Acción hace un llamamiento a la movilización social contra los abusos en el sector eléctrico y convoca un apagón de una hora el próximo miércoles 17 de diciembre a las 19.00 horas (las 18.00 horas en Canarias).

Bajo el lema #A

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