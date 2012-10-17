FACUA Córdoba alerta de un fraude mediante el cobro en efectivo del servicio de teleasistencia
Con el argumento de que unos técnicos realizarán la instalación en los días siguientes, requieren al afectado dinero como formalización del servicio.
FACUA.org
Córdoba-17/10/2012
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