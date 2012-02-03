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FACUA Córdoba atendió 1.560 consultas y reclamaciones durante el 2011

Las telecomunicaciones, los servicios bancarios, los seguros y el suministro eléctrico, los sectores que acaparan una mayor atención de los consumidores cordobeses.

FACUA.org
Córdoba-03/02/2012
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El balance estadístico de las consultas, denuncias y reclamaciones atendidas por FACUA Córdoba durante el año 2011 revela que esta organización ha atendido 1.342 consultas y 218 reclamaciones. Los sectores que generaron un mayor número de consultas y denuncia

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