FACUA Córdoba avisa de que el Consistorio deja en indefensión jurídica a los usuarios con la cita previa de la OAC
La asociación denuncia que cualquier ciudadano cordobés que necesite presentar algún documento en el registro de entrada municipal apurando los plazos, no lo podrá hacer si no tiene una cita concertada.
FACUA.org
Córdoba-05/04/2018
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FACUA Córdoba advierte de que el Consistorio de la ciudad ha dejado en indefensión jurídica a los usuarios con la cita previa de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC).
La asociación considera escandalosa la medida adoptada por el Ejecutivo municipal cord