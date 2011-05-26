FACUA Córdoba califica de poco serias las declaraciones realizadas por la delegada de Salud y Consumo del Ayuntamiento
Critica que Alba Doblas haga público mediante nota de prensa que se están llevando a cabo controles en la Feria, cuando siete días después de su comienzo persisten las mismas irregularidades denunciadas por la asociación.
FACUA.org
Córdoba-26/05/2011
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FACUA Córdoba tacha de pantomima y justificación las declaraciones de la delegada de Salud y Consumo del Ayuntamiento, Alba Doblas, y asegura que siete días después del comienzo de la Feria y cinco desde que se presento la correspondiente denuncia en e