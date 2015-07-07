FACUA Córdoba califica el estado actual de la flota de Aucorsa como el peor de la historia
La asociación considera que las permanentes averías de los autobuses son intolerables y que pueden resultar inseguras para los usuarios.
FACUA.org
Córdoba-07/07/2015
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