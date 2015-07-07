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FACUA Córdoba califica el estado actual de la flota de Aucorsa como el peor de la historia

La asociación considera que las permanentes averías de los autobuses son intolerables y que pueden resultar inseguras para los usuarios.

FACUA.org
Córdoba-07/07/2015
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FACUA Córdoba denuncia el deterioro de la flota de autobuses urbanos de la empresa municipal de transporte público de Córdoba, Aucorsa. La asociación denuncia que éstos presentan casi a diario averías múltiples que

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