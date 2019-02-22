FACUA Córdoba celebra su 31ª Asamblea General de Socios
Se someterán a la aprobación de los socios tanto las Cuentas Anuales como la Memoria de Actividades de 2018, así como el Presupuesto y el programa de actividades previsto para el presente ejercicio 2019.
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Córdoba-22/02/2019
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Momento de la Asamblea General de Socios de 2018. | imagen: FACUA Córdoba.
FACUA Córdoba celebra este miércoles 6 de marzo su 31ª Asamblea General de Socios, en la que se someterán a aprobación de los asociados, si procede, el balance de cuentas y las actividades realizadas en el ejercicio 2018. Igualmente, se procederá a aprobar