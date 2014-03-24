FACUA Córdoba censura el cierre de las oficinas centrales de Endesa en la ciudad
La clausura representa una merma en la gestión de los servicios que ofrece esta compañía eléctrica en la capital.
FACUA.org
Córdoba-24/03/2014
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FACUA Córdoba lamenta el cierre de las oficinas centrales de Endesa situada en la calle Alfonso XIII s/n. La compañía justifica que se hace por razones ajenas a la entidad.
La asociación advierte que con esta medida los consumidores tendrán una serie de l