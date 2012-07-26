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FACUA Córdoba considera bochornosa la resolución del caso de las entradas del Córdoba-Espanyol

Urbanismo argumenta que la venta irregular de entradas para el partido no fueron hechos "muy graves" y que no tiene competencias.

FACUA.org
Córdoba-26/07/2012
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FACUA Córdoba critica que la Gerencia Municipal de Urbanismo haya archivado sin más trámite la denuncia sobre la venta irregular de entradas en el partido Córdoba-Espanyol de octavos de final de la Copa del Rey. La asociaci&oacut

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