FACUA Córdoba considera bochornosa la resolución del caso de las entradas del Córdoba-Espanyol
Urbanismo argumenta que la venta irregular de entradas para el partido no fueron hechos "muy graves" y que no tiene competencias.
FACUA.org
Córdoba-26/07/2012
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FACUA Córdoba critica que la Gerencia Municipal de Urbanismo haya archivado sin más trámite la denuncia sobre la venta irregular de entradas en el partido Córdoba-Espanyol de octavos de final de la Copa del Rey. La asociaci&oacut