FACUA Córdoba consigue que se retire la publicidad de un colchón presentado para reducir el dolor
Tras la denuncia de la asociación, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha ordenado la retirada del anuncio por no tratarse de un producto de uso terapéutico, como evoca la campaña.
FACUA.org
Córdoba-30/05/2016
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FACUA Córdoba ha conseguido que una empresa elimine la publicidad de un colchón al no tratarse éste de un producto sanitario, tal y como evocaba el anuncio, tras la intervención de la Agencia Española de Medicame