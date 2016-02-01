FACUA Córdoba critica la falta de controles y permisividad de las administraciones en el Mercado Medieval
La asociación detecta graves incumplimientos en materia de garantías higiénicas y sanitarias durante la celebración de este evento en el pasado fin de semana.
FACUA.org
Córdoba-01/02/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Córdoba critica la falta de controles y la permisividad del Ayuntamiento y Junta de Andalucía en el Mercado Medieval celebrado en la ciudad los días del 29 al 31 de enero. La asociación ha detectado graves incumplimientos en materia de garantías higi&eacut