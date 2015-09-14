FACUA Córdoba critica la parálisis del Ayuntamiento en las políticas de Consumo
Alba Doblas, concejala de Consumo, ni siquiera ha accedido aún a reunirse con los responsables de las organizaciones de consumidores desde su nombramiento.
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Córdoba-14/09/2015
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FACUA Córdoba recuerda que la defensa y protección de consumidores y usuarios es competencia de los municipios de acuerdo a la Ley de Autonomía Local de Andalucía. | Imagen: flickr.com/Walhalla (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA Córdoba critica la parálisis del Ayuntamiento de la ciudad en las políticas de Consumo desde el nombramiento del actual equipo de Gobierno local hace tres meses. La asociación lamenta que Alba Doblas, concejala de Salud y Consumo y cuarta teniente de alcal