FACUA Córdoba denuncia a una autoescuela por trato discriminatorio hacia las personas con discapacidad
Llegan a pagar un 210% de más por el mismo servicio que una persona sin incapacidad física.
FACUA.org
Córdoba-26/10/2015
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FACUA Córdoba ha denunciado a la autoescuela Sierra Morena de la capital por trato discriminatorio al cobrar precios más elevados a personas con discapacidad frente a quienes no tienen limitación física.
La asociación ha presentado la denuncia ante la Del