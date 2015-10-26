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FACUA Córdoba denuncia a una autoescuela por trato discriminatorio hacia las personas con discapacidad

Llegan a pagar un 210% de más por el mismo servicio que una persona sin incapacidad física.

FACUA.org
Córdoba-26/10/2015
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FACUA Córdoba ha denunciado a la autoescuela Sierra Morena de la capital por trato discriminatorio al cobrar precios más elevados a personas con discapacidad frente a quienes no tienen limitación física.

La asociación ha presentado la denuncia ante la Del

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