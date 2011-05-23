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FACUA Córdoba denuncia ante el Ayuntamiento irregularidades en casetas y puestos de la Feria

Critica que la Delegación de Salud y Consumo del Ayuntamiento siga un año más contribuyendo a que se vulneren los derechos de las personas consumidoras en la Feria.

FACUA.org
Córdoba-23/05/2011
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La Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Córdoba-FACUA ha realizado un estudio sobre establecimientos ubicados en el Recinto Ferial y sus alrededores y algunas casetas.

FACUA Córdoba ha detectado un año más un gran número de irr

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