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FACUA Córdoba denuncia el sorteo de una oferta de trabajo condicionada a realizar compras en un comercio

La asociación cree que la empresa Abacor está jugando con un derecho fundamental y exige a la administración que intervenga para suspender el sorteo.

FACUA.org
Córdoba-12/12/2014
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FACUA Córdoba denuncia que la empresa Albacor Industria del Mar, dedicada a la venta de bacalao, pescado congelado y marisco, ha organizado una campaña promocional de Navidad titulada Empieza a vivir por la cual sortea un contrato de trabajo para un puesto en la empresa a j

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