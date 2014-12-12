FACUA Córdoba denuncia el sorteo de una oferta de trabajo condicionada a realizar compras en un comercio
La asociación cree que la empresa Abacor está jugando con un derecho fundamental y exige a la administración que intervenga para suspender el sorteo.
FACUA.org
Córdoba-12/12/2014
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FACUA Córdoba denuncia que la empresa Albacor Industria del Mar, dedicada a la venta de bacalao, pescado congelado y marisco, ha organizado una campaña promocional de Navidad titulada Empieza a vivir por la cual sortea un contrato de trabajo para un puesto en la empresa a j