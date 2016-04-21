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FACUA Córdoba denuncia el veto de la alcaldesa a la asociación en la mesa del agua

La regidora, también presidenta de la empresa municipal de agua, sigue sin permitir a los representantes de los usuarios participar en la negociación de las nuevas tarifas.

FACUA.org
Córdoba-21/04/2016
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FACUA Córdoba lamenta la postura radical de la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, que ha vetado la participación de la asociación en algo tan importante como son la elaboración de las nuevas tarifas de agua. Ambrosio, también presidenta de la

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