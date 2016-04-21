FACUA Córdoba denuncia el veto de la alcaldesa a la asociación en la mesa del agua
La regidora, también presidenta de la empresa municipal de agua, sigue sin permitir a los representantes de los usuarios participar en la negociación de las nuevas tarifas.
FACUA.org
Córdoba-21/04/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, impide que FACUA Córdoba pueda participar en la mesa de Emacsa, a pesar del apoyo a su incorporación de PP, Ciudadanos y Unión Cordobesa. | Imagen: Europa Press.
FACUA Córdoba lamenta la postura radical de la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, que ha vetado la participación de la asociación en algo tan importante como son la elaboración de las nuevas tarifas de agua. Ambrosio, también presidenta de la